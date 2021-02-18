وزيرة فرنسية: اليسار الإسلاموي ينخر فرنسا بأكملها

الخميس، 18-02-2021
02:59 م
محمود متولي
قالت وزيرة التعليم العالي
في فرنسا فريدريك فيدال
في مقابلة مع تليفزيون "سي إن دبلو إس" إن "اليسار الإسلامي ينحر مجتمعنا بأكمله والجامعات ليست محصنة وهي جزء من المجتمع الفرنسي".
وطلبت من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية أن يجري تحقيقا ليحدد " الفرق بين البحث الأكاديمي والأنشطة السياسية في الجامعات".
غير أن المركز الوطني للبحوث أدان استخدام الوزيرة لمصطلح "اليسارية الإسلاموية" كاشفا أن الوزيرة تريد نزع الشرعية عن الدراسات المتعلقة بحقبة ما بعد الاستعمار أو الدراسات حول مصطلح العرق" من جهته أدان مؤتمر رؤوسا الجامعات الفرنسية استخدام الوزيرة لهذا المصطلح وقال ساخرا إنه كان يتعين عليها تركه لليمين المتطرف الذي أشاعها.
يذكر أن مصطلح "اليسار الإسلاموي" يستخدمه اليمين المتطرف لتخويف الباحثين السياسيين الذين يثيرون قضايا الاستعمار وقمع بعض الأقليات لحملهم على ترك البحث في تلك الملفات.