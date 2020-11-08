وزيرة الصحة تطلق التحذير الأخير:« الأسوأ قادم»

الأحد، 08-11-2020
03:33 م
محمد فضل
قالت وزيرة
الصحة الدكتورة هالة زايد، إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم،
ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس كورونا
.
جاء ذلك خلال
مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة
حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا
المستجد
واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.
وأضافت الوزيرة
أن زيادة عدد حالات كورونا
أمر متوقع وأكثر المحافظات إصابة بكورونا
هي القاهرة
في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني والجيزة في المركز الثالث.
وأكدت الوزيرة
زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق
والعمرانية.
وقالت الوزيرة، إن غير العامل والمتقاعد وربة المنزل الأكثر
عرضة للإصابة بفيروس كورونا
، مشيرةً إلى أن الأماكن المغلقة تزيد من فرص الإصابة
بالفيروس.
وأوضحت أنه تم
رصد خلال موجة فيروس كورونا
المستجد، عدد المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.
وأضافت زايد، أن
المحافظات الأكثر إصابة هي القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح والقليوبية.
وقالت وزيرة
الصحة، إن الكمامات مهمة جدًا للحد من انتشار فيروس كورونا
، مضيفة: "لو ما
التزمناش بارتداء الكمامات فى ديسمبر ستتضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا
والتضاعف مستمر، بينما أعداد الوفيات ستزيد 3 أضعاف".
وأضافت وزيرة
الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الأحد، أن ديسمبر ويناير يشهدان
فى السنوات الاعتيادية زيادة فى الوفيات، ويجب علينا الحذر والحرص على ارتداء
الكمامامت بداية من اليوم وحتى استقرار درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العبء على
النظام الصحى سواء أسرة أو رعاية مركزة يزيد.
وتابعت:
"هناك أنشطة منخفضة الخطورة مثل الأنشطة الرياضية فى الأماكن المفتوحة، بينما
التسوق أنشطة متوسطة الخطورة لأن فترة التواجد فيها ليست طويلة ولكن يجب ارتداء
الكمامات خلال تلك الأنشطة"، كما أشارت إلى أن هناك أنشطة شديدة الخطورة مثل
المواصلات، لافتة إلى قرار مجلس الوزارء بإغلاق أى مكان لا يتبع الإجراءات
الاحترازية لمدة 3 أيام.