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القباج: افتتاح أكثر من ٧ آلاف حضانة علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Native
الأحد، 27-06-2021 09:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
افتتحت السيدة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  يرافقها  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات ،حيث يقام المجمع علي مساحة ١٠٦٦ مترًا مربعًا ، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل .
وتفقدت القباج أروقة المجمع ، وكذلك معرض منتجات سيوة داخل النادي الاجتماعي، والذي يعرض فيه منتجات تجهيز العرائس ، بالإضافة إلي منتجات أهل سيوة من زيت زيتون وأعشاب، كما حرصت علي لقاء العارضين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وشاهدت القباج فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مجمع الطفولة بمحافظة مطروح يعكس اهتمام السيد رئيس الجمهورية بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارهم اللبنة الأولي لبناء الإنسان.
وأضافت القباج أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من ٧ آلاف حضانة علي مستوي الجمهورية، وستشمل كل الجوانب التنموية للطفل المصري، وذلك تأكيدًا علي حرص الدولة علي بناء الإنسان المصري.
و تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة  مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته ،و يقام  علي مساحة ١٨٠٠ متر مربع، ويضم ١١ غرفة، بالإضافة إلي قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي،وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.
وتختتم القباج زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "٧"، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها ،وملحق بها ١٧ ابنا تتراوح أعمارهم من ١٦ إلي ١٧ عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات.
 

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