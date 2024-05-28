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والد هدير معلقاً على القبض عليها: "هو فيه قانون بيمنع اللبس العريان؟"

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الثلاثاء، 28-05-2024 10:02 ص

 

دافع محمد عبد الرازق، والد البلوجر هدير عبد الرازق، عن ابنته التي قُبض عليها مؤخرًا بتهمة نشر الفسق والفجور، مؤكدًا أنها في الخامسة والعشرين من عمرها وتعمل كبلوجر للتسلية ولا تعاني من أي مشكلات مادية.

في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، نفى عبد الرازق الشائعات التي تفيد بأن ابنته قُبض عليها في كمبوند شهير، موضحًا أنها وقعت ضحية لرجل أعمال أراد الزواج منها ولكنها رفضت، "بنتي متقبضش عليها في كمباوند.. رجل أعمال سلط عليها عشان كان عايز يتجوزها وهى رفضت".

وأشار إلى أن زوجة رجل الأعمال هي من انتقمت من هدير عندما علمت برغبة زوجها في الزواج من البلوجر.

وأكد عبد الرازق أن ابنته لديها أكثر من ألف فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وجميعها تحترم الذوق العام، مُبرزًا أن هدير ليست بحاجة إلى القيام بأي تصرفات غير لائقة أو الحصول على المال "بنتي تعمل بلوجر من باب التسلية، وظروفها المادية جيدة، فيديوهات بنتي محترمة وبتعرض منتجات على السوشيال ميديا، هو فيه قانون بيمنع اللبس العريان؟".

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