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والد عريس كفر الدوار: احنا صعايدة ومش هنسيب حقنا

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الثلاثاء، 10-09-2024 02:37 م


أعرب والد محمد الملوي عريس كفر الدوار، عن غضبه الشديد من الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي التى يظهر فيه نجله بشكل مسيئ مع خطيبته داخل صالون تجميل.

 

وقال والد العريس- وفق مصراوي- ":إن صاحب صالون التجميل استغل سوء تفاهم حدث بين ابني وخطيبته وصور فيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق انتشار، الأمر الذى أثر على سمعة نجلي وحالته النفسية بالسلب".

 

وأضاف: "اتفاجئنا بالفيديو منشور ومحدش اتفق مع صاحب الكوافير الذي كان يجب عليه الاستئذان أولًا خاصة وأنه يعلم أن الفيديو يسيئ لسمعة ابني".

 

وتابع: "إحنا صعايدة ومش هنسيب حقنا يروح بالساهل وهناخد حقنا بالقانون من صاحب الكوافير".

 

وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لفتاة بفستان خطوبة تقف منتظرة داخل صالون تجميل بمدينة كفر الدوار، وبحسب الفيديو المتداول ظهرت علامات الصدمة والاشمئزاز على الفتاة عندما اقترب منها شاب وحاول تقبيل يدها وجبتها، لدرجة أنها ابعدته عنها بسرعة، وفسر البعض هذا التصرف بأن الفتاة مغصوبة على هذه الزيجة.

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