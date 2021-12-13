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واقعة غريبة.. رجل يتلقى لقاح«كورونا» 10 مرات في يوم واحد والسبب صادم

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الإثنين، 13-12-2021 12:30 م

واقعة غريبة قام مواطن في نيوزيلندا، حينما قرر أن يحصل على لقاح فيروس كورونا 10 مرات في يوم واحد، حيث استغل مخاوف البعض من تلقي اللقاح وحصل عليه بدلًا منهم مقابل حصوله على أموال.
وذكر موقع "ستاف" الإخباري أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين، وهو ما استدعى السلطات الصحية في البلاد إلى فتح تحقيق.
وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع "ستاف" إن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية".
وأضافت "أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل".
وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح، وهذا ما ساعد المواطن في تلقي اللقاح نيابة عن الآخرين.
وتلقى حوالي 89 في المئة من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا.
وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.
 

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منع استخراج بطاقات أو تجديد رخص قيادة لمن لم يحصل على اللقاح