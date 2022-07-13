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واقعة غريبة.. تسليم كرة مباراة نهائي الدوري للحكم على حمار (فيديو)

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واقعة غريبة.. تسليم كرة مباراة نهائي الدوري للحكم على حمار (فيديو)

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الواقعة
Native
Teads
الأربعاء، 13-07-2022 11:15 ص

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدخل ملعبا على ظهر حمار في نهائي دوري دولة إفريقية.
وأبان الفيديو شخص يدخل ملعبا على ظهر حمار ويسلم الحكم الكرة.
وأثارت الواقعة موجة من ردود الأفعال الساخرة. واستنكر مغردون استخدام هذه الطريقة لتسليم الكرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة "ÁFRICA FUTBOLERA قائلة "ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية إلا أن القائمين على الدوري في دولة الرأس الأخضر أرادوا لفت الانتباه لهذه الخطوة .
 

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