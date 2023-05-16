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واقعة بشعة.. سائق لودر يدهس مهندسًا عمدًا بسبب خلافات في التجمع

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ارشيفية
الثلاثاء، 16-05-2023 12:04 م

أقدم سائق على قتل مهندس دهسا بلودر بسبب خلافات العمل بمنطقة التجمع.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "ف. ن"، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم.

 

دلت التحريات أن المجني عليه توفي نتيجة الدهس عمدًا وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

كشفت التحقيقات أن سائق اللودر ارتكب جريمته البشعة بسبب مشاجرة في وقت سابق مع الضحية إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات العمل.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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