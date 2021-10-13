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هيا الشعيبي تكشف حقيقة انفصال فاطمة الأنصاري عن يعقوب بوشهري

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هيا الشعيبي
Native
الأربعاء، 13-10-2021 11:14 ص

بعد تصدر أخبار انفصال الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري عن زوجها نجم مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري، خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، للحديث عن الموضوع مؤكدة وجود خلاف بالفعل بينهما.
وقدمت هيا بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي نصيحة لفاطمة بالعودة لزوجها، وحاولت إقناعها بالمحافظة على بيتها وزوجها وأن تتمهل في قرار الإنفصال.
وقالت هيا: "لا تهدمين بيتك بإيدك عشان السوشال ميديا".
وجاء هذا الفيديو بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي رواية مفادها أن يعقوب كان قد طلب من فاطمة عدم نشر صورها والإبتعاد عن الإعلانات، ما إلتزمت به فاطمة وهي في لندن، ولكن فور عودتها إلى السعودية قامت شقيقتها بتصوير وجهها.
كما أكد المتابع أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها فاطمة كانت بسبب إجهاضها الحمل، ما أثار غضب يعقوب وإتخذ قرار الطلاق.
 

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