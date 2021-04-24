هل يتم زيادة أسعار المواصلات بعد زيادة البنزين؟..الحكومة تُجيب

السبت، 24-04-2021
04:06 م
محمد فضل
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب
لسيارات النقل الجماعي والسرفيس
بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً، وتثبيت سعر السولار.
وكلف الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، على هامش جولته التفقدية بمحافظة الجيزة، لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإدارات المرور والمواقف والسرفيس، لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب
المقررة سابقاً وعدم الاضرار بالمواطنين، مطالبا بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب
أو تقسيم خطوط السير.
ووجه شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب
للمواطنين بالمحافظات.