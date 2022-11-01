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هل خطأ طبي؟.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف

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هديل المشرف
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الثلاثاء، 01-11-2022 11:41 ص

كشف تقارير سودانية، عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف داخل مستشفى في القاهرة، مشيرة إلى أنها كانت دخلت العناية المكثفة لمدة 12 يومًا.

وقالت صحيفة "التغيير" السودانية، إن هديل تعرضت لمضاعفات بسبب التخدير الكامل؛ ما تسبب في إصابتها بجلطة في الرئة أدت إلى وفاتها.

وعمت حالة من الحزن في الأوساط السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة المشرف إثر عملية أجريت لها في القاهرة.

ودوَّن فنانون وإعلاميون منشورات نعت هديل المشرف مُعددين إسهاماتها في الوسط الإعلامي.

وقالت الفنانة السودانية المعروفة مفاز بشرى "في ذمة الله خبيرة التجميل والإعلامية الزميلة هديل المشرف.. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يعوض شبابك الجنة".

وكتبت الصفحة الرسمية لفضائية النيل الأزرق "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبيرة التجميل والإعلامية هديل المشرف في ذمة الله".

واشتهرت الراحلة، التي تدير مركزًا للتجميل يحمل اسمها بالعاصمة السودانية الخرطوم، من خلال العديد من الوصفات والأعمال التي تقوم بها في مجال زينة العرائس والنساء، وذاع صيتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لإتقان عملها بمجال التجميل وتصفيف الشعر وعلاج تساقطه والأمراض المرتبطة بالشعر وغير ذلك مما يخص المرأة.
 

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