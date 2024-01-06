السبت، 06-01-2024
05:50 م
نسمه عبد الوهاب
مع استحقاق شهادات الـ 25 بالمئة و22.5 بالمئة ببنكي الأهلي ومصر، وطرح البنكين المصريين شهادات جديدة أخيراً بعوائد مرتفعة، فإن ثمة تساؤلات حول مآلات تلك السيولة، وإلى أي مدى يُمكن أن تُنعش الأسواق؛ سواء لجهة قدرة الشهادات
الجديدة على جذبها مرّة أخرى للقطاع المصرفي، ومدى تأثر الاستثمارات الأخرى بها.
وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد، الخميس، عن طرح شهادات ادخار بعائد سنوي يبلغ 23.5 بالمئة يصرف شهريا، ويصل إلى 27 بالمئة في حال صرفه سنويا، وذلك اعتبارا من الجمعة.
جاء طرح الشهادات
الجديدة، التي تبلغ مدتها عام واحد، بهدف استيعاب السيولة المالية الضخمة من السوق بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات
التي تم طرحها خلال العام الماضي، والتي ناهزت حصيلة الاكتتاب فيها حوالي نصف تريليون جنيه مصري.