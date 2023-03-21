هل تذكرون المعيدة الجامعية التي صورها شقيقها عارية رفقة صديقه؟ حكم بسجنها 13 عامًا





قررت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبول الطعن المقدم من المتهم بخطف شقيقته بصحبة صديقة وتصويرها عارية لإجبارها على التنازل عن الميراث، وذلك بعد قرار محكمة جنايات المنصورة بمعاقبته بالسجن 10 أعوام.

وبعد مرور عام على صدور الحكم مَثلت "المجني عليها"، أمام الدائرة ذاتها لإدانتها بتعذيب نجلها وإجباره على التسول لتقرر المحكمة معاقبتها بالسجن 13عامًا بتهمة الاتجار في البشر وتعذيب نجلها.

وحددت محكمة الاستئناف بالمنصورة جلسة 13/7/2023 لنظر الموضوع، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة بشأن ادعاء المجني عليها على شقيقها.

وقال محمد سليم المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إنه جرى تقديم الطعن عقب الحكم على المجني عليها بـ 13 سنة فى قضية أخرى وهى تعذيب نجلها والاتجار بالبشر لإجباره على التسول والحكم عليها بـ 13 سنة، وهى نفس الدائرة التي حكمت فى القضيتين، حيث مثلت المتهمة "معيدة جامعية" في نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه شقيقها بعد مرور عام واحد على الواقعة للمحاكمة في اتهامها بإجبار نجلها على التسول.

وأضاف سليم أن هيئة المحكمة وجهت للمتهمة تهمة الاتجار في البشر وقضت بسجنها 10 سنوات وكذلك تهمة إصابة نجلها بعاهة والتي قضت بها بسجنها 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 18684 لسنة 2022 جناياتقسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة "إسراء ا. ع."، 29 عامًا، الى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ. س." 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بههما، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم و التعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية.

يذكر أن الدائرة التي مثلت أمامها المتهمة اليوم هي ذات الدائرة التي أصدرت حكمها في نهاية عام 2021 بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة "معيدة جامعية" بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعدة صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها عارية وتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم على الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات.