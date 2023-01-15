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هل تذكرون السعودية وسام السويلمي ضحية الاعتداء الجنسي من والدها؟.. تعلن زواجها (صور)

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الواقعة التي نشرتها مع والدها
Native
Teads
الأحد، 15-01-2023 11:30 ص

 

 

أعلنت المشهورة السعودية وسام السويلمي، بشكل غير مباشر، عن ارتباطها من أحد الأشخاص دون أن تكشف عن هويته.

واكتفت السويلمي – والتي حظيت بشهرة واسعة في المملكة بعد أن كانت لاجئة في ألمانيا وأبدت رغبتها في العودة لبلادها وعادت بالفعل على إثر خروجها لتعرضها للتحرش الجنسي على يد والدها- بنشر صور للشاب الذي أخفت ملامحه، وأرفقت مع الصورة إشارة حب (قلب) وخاتم زواج.

وفي إحدى الصور، أرفقت مع صورة الشاب عبارة: "دمت لي سندًا لا يميل وإن مالت الدنيا".

ولاحقًا، نشرت "السويلمي" إعلانًا لبيع جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت "السويلمي" في مقطع فيديو، دون أن تظهر بذاتها، لافتة إلى أنها "ستقوم بالتصوير على طريقة الأمهات (أي دون ظهور شخصها)، ملمّحة في ذات الوقت إلى زواجها، إذ علقت: "شو نسوي عاد مقبلين على حياة الأمهات".

ووثقت المشهورة السعودية مقطع الفيديو من داخل أحد الفنادق، الذي يرجح أنها تقضي فيه شهر العسل مع زوجها.

كما نشرت صورة أخرى للشاب، وقد أرفقته بنص تحدثت من خلاله عن "نعمة العِوض"، وأن "العِوض لابد أن يأتي جميلًا بعد صبر طويل".

ومن غير المعروف إن كانت "السويلمي" ستعتزل مواقع التواصل بالفعل أم لا.

وانتشرت قصة "السويلمي" بين مواطنيها بعد بث مباشر لها مع الفنان المعتزل فايز المالكي، والذي شجعها على اتخاذ قرار بالرجوع إلى المملكة، بعد أن روت له معاناتها كلاجئة في ألمانيا، مؤكدًا لها أنها ستحظى بالحماية والأمان في السعودية.

وعادت "السويلمي" بالفعل إلى المملكة، واستقرت لاحقًا في محافظة جدة.


 

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