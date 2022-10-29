هل تتذكرون الرجل الذي دفع زوجته الحامل من أعلى الجبل؟.. المحكمة تحسم مصيره

السبت، 29-10-2022
10:33 ص
قضت محكمة تركي
ة على هاكان أيسال (41 عاماً) بالسجن مدى
الحياة، بعد أن أدين بدفع سمرا أيسال (32 عاماً) الحامل
في شهرها السابع، إلى منحدر
في وادي الفراشة في مدينة موغلا جنوب البلاد، ما أدى لوفاتها فوراً، وفق صحيفة
"نيويورك بوست".
وكان هاكان قد استدرج زوجته التي كانت تخشى المرتفعات، إلى
حافة المنحدر البالغ ارتفاعه 304 أمتار بحجة التقاط سيلفي، غير أنه دفعها بعد ذلك.
يذكر أن المحكمة الجنائية العليا في مدينة فتحية كانت أدانت
الرجل، الذي أنكر ارتكابه هذا الفعل المروع، في جلسة سابقة.