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«هذه أختي يا حمار».. لاعب سعودي شهير يشتم متابع بعد ضجة احتضانه نوال الكويتية

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الأربعاء، 30-03-2022 09:37 ص

شتم حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق - محمد الدعيع - أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفه بالحمار وذلك بعد انتقاده لفيديو ظهر خلاله "الدعيع" وهو يحتضن الفنانة نوال الكويتية، وذلك بعد حفل الأخيرة في ختام فعاليات موسم الرياض في السعودية.
وعلق أحد المتابعين على الفيديو :"لا حيا ولا مستحا ولا خوف من الله حاضن المره ، ويده على ظهرها ، يا الله سترك ". ليرد عليه الدعيع قائلا :" اختي هذي يا حمار ".
فيما انتقده مغرد آخر قائلا : "أعوذ بالله، منظر مقزز، ومقشعر للبدن، كيف ترضى تحضن واحدة بالشكل ده وأنت غير محرم لها!، يارب ثبت علينا العقل والدين".
ليرد الدعيع : "أحسن من وجهك يا مقرف".
وظهر "الدعيع" في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يجلس بجانب نوال الكويتية، قائلًا: "هذا الفنانة إللي قلتلك عنها، هذه إللي أحبها، وأموت فيها"، لترد نوال الكويتية عليه، قائلة: "يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضي".


 

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