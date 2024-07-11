هدير عبدالرازق: الفيديو الإباحـ.ـي بتاعي ودا كان جوزي





تحدثت البلوجر هدير عبد الرازق، عن مقطع الفيديو الخادش الذي انتشر لها مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة:" معرفش الفيديو ده اتسرب إزاي".

وقالت هدير عبد الرازق في مقطع فيديو قامت بتصويره:" سمعتي بقت وحشة وحياتي اتدمرت بشكل كامل".

وتابعت هدير عبد الرازق:" اتفاجأت بالفيديو المنتشر لي وأنا مش طالعة أنكر وأقول إني مش في الفيديو والفيديو بتاعي لكن أقسم بالله معرفش انتشر إزاي انتشر وموبايلي اللي بطلع منه لايفات مازال حرز في النيابة، ومعرفش الفيديو انسرب إزاي وقدمت محضر في مباحث الانترنت ".

وأكملت هدير عبد الرازق :" الشخص اللي كان معايا في الفيديو مش اللي بيطلع معايا في الفيديوهات وأنا مش إنسانة مش كويسة، واللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنة الله وروسوله وإحنا اتجوزنا في 2021 ولم اعلن عن زواجي لأنه أمر شخصي ، واطلقت أنا وجوزي ده من سنة ".

ودخلت هدير عبد الرازق في نوبة بكاء أثناء حديثها عن الفيديو الخادش للحياء:" أنا معرفش حاجة خالص عن الفيديو ده وأنا عمري ما مشيت في حاجة حرام وأنا مش بصاحب حد خالص ".

وتابعت هدير عبد الرازق :" أي حد بيشوف الفيديو لازم يتقي الله وأنا حياتي اتدمرت بشكل كامل وانا ست متجوزة دلوقتي وهطلق دلوقتي بسبب المشكلة دي والفيديو ده "

أزمة هدير عبد الرازق

تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق التريند في الآونة الأخيرة بسبب نشرها المحتوى الفاضح عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً "تيك توك"، حيث استطاعت بنشرها الفيديوهات أن تجذب متابعين يتجاوزون الملايين، فما القصة.. ومن هي هدير عبد الرازق؟.

واكتسبت هدير عبد الرازق شهرتها بفضل محتواها المتنوع الذي يتضمن نصائح حول الجمال والأزياء، ويعكس مشاركتها في المجتمع كناشطة اجتماعية.

في العام 2022، انفصلت هدير عن زوجها، الذي يدير ملهى ليلي، بعد زواج دام لثلاث سنوات.. ليس لديها أطفال حاليًا، وتصف نفسها على صفحتها على "فيسبوك" بأنها مهتمة بقضايا المرأة والمجتمع.