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هاني الناظر يكشف سر شرب الشاي في إطالة عمر الإنسان

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السبت، 08-04-2023 02:40 م نسمه عبد الوهاب
كشف الطبيب هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، خبرا مفرحا لمحبي وعشاق الشاي، وفق دراسة تم إجراؤها من قبل فريق علمي بريطاني، تتمثل في تناول كوب شاي أحمر مرتين يوميا بصفة منتظمة، يساعد علي إطالة العمر.

وعبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعيى فيسبوك، علق هاني الناظر قائلا:

«عندي خبر مفرح لعشاق الشاي من حضراتك، حيث أظهرت نتائج دراسية علمية حديثة قام بها فريق علمي طبي بريطاني ان وذلك بسبب قدرته علي تقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية والسكر من النوع الثاني، بالاضافة علي احتوائه علي مضادات أكسدة ترفع من مناعة الجسم ضد الأمراض وذلك كما جاء في نتيجة تلك الدراسة الاستقصائية الوراثية الصحية المتعمقة والتي اجريت علي نصف مليون من الرجال والنساء أعمارهم ما بين 40 إلى 60 عام، في أثناء الفترة من 2006 وحتي 2010 ».

واختم هاني الناظر قائلا: تناولوا الشاي واستمتعوا بطعمه ونكهته وفوائده الصحية، وطول العمر لحضراتكم جميعا وبالهناء والشفاء.
هاني الناظر يحذر مرضى الحساسية من ملامسة الزهور لهذا السبب



 

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