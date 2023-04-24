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هالة صدقي تتلقى مكالمة من محمد صلاح بعد عرض جعفر العمدة وتكشف الكواليس

هالة-صدقي
هالة صدقي
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الإثنين، 24-04-2023 02:59 م نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة هالة صدقي عن مكالمة تلقتها من اللاعب المصري محمد صلاح، عقب عرض الحلقة 29 من مسلسل "جعفر العمدة".
وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض".

وتابعت هالة صدقي: "لغة ملوك كل سنة وانتوا طيبين، وأجمل عيد لـ مو صلاح".
صفصف أو الملكة وصيفة هي والدة سيد العمدة التي قامت وداد بخداعه لمدة 7 أشهر بعدما "خلعته" وتزوجت غريمه شوقي فتح الله وحصلت منه على 5 ملايين جنيه.
قامت بعدها وصيفة بعمل حيلة واستأجرت شاب أوهم "وداد" بحبه لها فأعطته 5 ملايين جنيه مقابل مشروع "وهمي"، ليتضح أن صفصف هي من قامت بتدبير الأمر لاستعادة أموال نجلها سيد.
مسلسل "جعفر العمدة" بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، أحمد فهيم، إيمان العاصي، منذر رياحنة، مجدي بدر، منة فضالي، أحمد داش، طارق النهري، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي
 

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