هالة صدقي تتلقى مكالمة من محمد صلاح بعد عرض جعفر العمدة وتكشف الكواليس

الإثنين، 24-04-2023
02:59 م
نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة هالة صدقي
عن مكالمة تلقتها من اللاعب المصري محمد صلاح
، عقب عرض الحلقة 29 من مسلسل "جعفر العمدة".
وكتبت هالة صدقي
عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض".
وتابعت هالة صدقي
: "لغة ملوك كل سنة وانتوا طيبين، وأجمل عيد لـ مو صلاح".
صفصف أو الملكة وصيفة هي والدة سيد العمدة التي قامت وداد بخداعه لمدة 7 أشهر بعدما "خلعته" وتزوجت غريمه شوقي فتح الله وحصلت منه على 5 ملايين جنيه.
قامت بعدها وصيفة بعمل حيلة واستأجرت شاب أوهم "وداد" بحبه لها فأعطته 5 ملايين جنيه مقابل مشروع "وهمي"، ليتضح أن صفصف هي من قامت بتدبير الأمر لاستعادة أموال نجلها سيد.
مسلسل "جعفر العمدة" بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي
، مي كساب، أحمد فهيم، إيمان العاصي، منذر رياحنة، مجدي بدر، منة فضالي، أحمد داش، طارق النهري، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي