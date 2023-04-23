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هالة صدقي تتلقى مكالمة من محمد صلاح بعد عرض جعفر العمدة وتكشف الكواليس

حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر_العمدة.. تفاصيل