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"هازارد" يعتذر لجماهير ريال مدريد عن تصرفه الصادم

إدين هازارد
إدين هازارد
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الجمعة، 07-05-2021 05:43 م فتحي مجدي
قدم البلجيكي إدين هازارد اعتذاره لجماهير ريال مدريد الإسباني، بعد ظهوره مبتسمًا في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وظهر هازارد وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال مدريد بهدفين نظيفين في لندن مساء الأربعاء، و3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي النادي الملكي. وأصدر هازارد اعتذارًا عن تصرفه،

وقال عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "أنا آسف. لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم ولم يكن في نيتي الإساءة لجمهور ريال مدريد".

وأضاف: "لطالما كان حلمي أن ألعب لريال مدريد وقد جئت إلى هنا للفوز. لم ينته الموسم ويجب أن نقاتل معًا من أجل الدوري الإسباني! هلا مدريد!".

وعلى الرغم من أنه لم يتطرق إلى تصرفات المهاجم بعد المباراة، إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال اعترف بتفوق تشلسي خلال المباراة.

وقال: "يمكننا أن نقول نعم، لقد استحقوا الفوز. قاتلنا وحاولنا لكنهم استحقوا الفوز والمضي قدمًا. اللاعبون الذين لعبوا الليلة كانوا لائقين للعب.

أنا فخور بأولادي: لقد حاولنا، لقد وصلنا إلى هذا الحد - مباراة واحدة فقط من النهائي".

وأضاف: "لعب تشيلسي مباراة رائعة وقد مررنا بها وعلينا أن نقول إنهم أحسنوا.
كنا بحاجة إلى أن نكون أفضل في المضي قدمًا.

لم تكن لدينا أي فرص واضحة، لقد صنعوا عددًا منها وهذه هي كرة القدم".

واستدرك: "لكن كما قلت، أنا فخور جدًا بأولادي. الآن نرتاح ونفكر في الليجا. بالطبع نحن لسنا سعداء. عندما تخسر في نصف النهائي لا يمكنك أن تكون سعيدًا وهذا طبيعي. من الصعب تحملها، لكن غدًا سنعود إلى ملعب التدريب مستعدين للعودة مرة أخرى".

Fathy قام بالإرسال اليوم، الساعة 10:30 ص
 

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