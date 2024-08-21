نيفين تطلب الخلع: ما فعله أثناء معاشرتي صدمني

رفعت زوجة تدعى نيفين، دعوى خلع ضد زوجها لتعمد تصويرها أثناء الاستحمام واللحظات الحميمة.



وقالت نيفين في دعواها، التي حملت رقم 1843 لسنة 2024، إنها تزوجت قبل عامين ولم تُرزق بأطفال من زوجها، وأشارت إلى أنه كان يحبها كثيرًا قبل الزواج، وأنهما عاشا قصة حب يعرفها كل من حولهما.

وأضافت نيفين أنها بعد الزواج اكتشفت أن زوجها كانت لديه علاقات نسائية سابقة، وأعربت عن حزنها لأن تلك العلاقات كانت قائمة خلال فترة خطوبتهما، ولم يخبرها عنها.

وقالت: "بالصدفة فتحت هاتفه بعد ستة أشهر من الزواج، واكتشفت أنه كان على علاقة بفتيات قبل خطوبتنا. تركت المنزل وعدت إلى بيت أهلي، ولكننا تصالحنا فيما بعد".

وأوضحت نيفين أن زوجها ذهب لإرضاء أسرتها وتم الصلح وعادت إلى المنزل، لكنها لاحظت بعد بضعة أسابيع تصرفات غريبة من زوجها، فقالت: "كان يدخل الحمام لفترات طويلة ويغلق الباب، وعندما أخرج من الاستحمام أجد الباب مفتوحًا وكأنه يراقبني".

وتابعت أنها قررت اكتشاف سبب تواجده أمام باب الحمام في كل مرة تدخل للاستحمام. قالت: "قمت بتشغيل الماء وعندها فتحت الباب فجأة، لأجد هاتفه تحت الباب والكاميرا تعمل، فاكتشفت أنه كان يصورني أثناء الاستحمام وأثناء علاقتنا الزوجية".

واختتمت نيفين حديثها بأنها طالبت بالطلاق ومسحت جميع الفيديوهات من هاتفه وحطمته، ولكن بعد رفضه الطلاق، قررت اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى خلع لاستحالة استمرار الحياة معه.