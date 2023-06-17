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نهي العمروسي... بناة الأهرامات ليسوا المصريين

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نهي العمروسي
السبت، 17-06-2023 01:23 م
أثارت الفنانة نهى العمروسي الجدل بتصريحات حول بناة الأهرامات عبر صفحتها على فيسبوك؛ حيث قالت: بناة الأهرامات ليس المصريون القدماء وهم ليسوا بشرا أصلا وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر تعليق نهى العمروسي على ذلك بأن الأهرامات ليست مقابر لملوك مصر في العصر الفرعوني؛ مؤكدة عبر صفحتها أنها باحثة عن الحقيقة.

وأضافت إن الألواح الأثرية السومرية التي تم العثور عليها في العراق تحتوي على تفاصيل عن بناء الأهرامات؛ مؤكدة ان بناة الأهرامات ليس بشرا وأن التماثيل العملاقة تدل على طولهم الحقيقي؛ معلقة على حسابها فيسبوك قائلة: ابحثوا عن الألواح السومرية بالذات اللوح 10 و 11 فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات.

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