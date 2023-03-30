كشفت الفنانة نهى العمروسي عن تلقيها عرضا للقيام ببطولة فيلم في هوليوود، يتضمن الظهور عارية تمامًا وممارسة الجنس.

وقالت نهى العمروسي خلال استضافتها في برنامج VIP، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة هي: "العرض لم يكن لمشهد واحد، وكان بطولة في هوليوود، وكان أكثر من مجرد الظهور عارية".

وأضافت: "لم أوافق على الفيلم، وطلبت الاستعانة بدوبليرة في المشاهد العارية، لأن هذا الكلام لا يجوز في مجال الاحتراف".

وتابعت: "تم ترشيحي للفيلم وعملت تجربة أداء في فيلا في الهرم، مع الطرف المصري المتواصل مع منتجي الفيلم، وكان المفترض يشترك فيه عبد الله محمود، لكن أنا مسلمة ومصرية، وكنت وقتها متزوجة، ولو عملت الفيلم كان مستحيل أرجع مصر".

‎ كما علقت نهى العمروسي على تحريم بعض الفنانين والفنانات للفن بعد اعتزالهم، أو رفض التلامس والقبلات في السياق الدرامي.

وقالت نهى العمروسي: بشوف الناس دي مش محترفين، ميفنعش أدخل على أبويا وأنا راجعة من السفر مايحضنيش اللي بيمثل دوري أبويا، ماينفعش أكون قاعدة في البيت بالأشرب، المحجابين مبيقعدوش في البيت بالأشرب، مينفعش واحده بتعمل دور أختي في مشهد محضنهاش مينفعش احنا بنمثل.

واستكملت نهى العمروسي: مشفتش تعليق حنان ترك على اعتزالها بس بعيد عن الشخصنة أنا مش موافقه على المبدأ، انما ممنوع اللمس طب أنتي بتمثلي ليه؟.

وتابعت نهى العمروسي: يوسف الشريف بيرفض التلامس، هو حر وأنا لازم أحترمه بس أنا حره أني أقول لا أنه مش محترف وده مش فن، مينفعش انت تحطلي شروط وأنت شايف ان ده حرام متلعبهاش خالص لكن انت راضي انك تشتغل الشغلانه دي تشتغلها بمصداقيه أو تشوف شغلانه تانية.

وكشفت نهى العمروسي موقف جمعها بالفنانة فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت: أنا لبسي كان شيك شوية عن الدور اللي بعمله كنت بعمل مدرسة العاب وهي كانت عايزه لبس أبسط وده في مسلسل ابلة حكمة، وهي محترمة جدا ورايقة وواخده بالها من كل حاجة، والمفروض إن في ناس تبقى واخده بالها من الحاجات دي مش فاتن حمامة إنما هي واخده بالها من كل كبيرة وصغيرة.