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ننشر الفيديو المخل الذي أغضب السعوديين والشرطة تعلن ضبط الشاب وفتاة

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جانب من الفيديو
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Teads
السبت، 21-01-2023 09:52 ص

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، على وقع انتشار فيديو مخل لشاب يتحرش جنسيا بفتاة، وفيديو آخر لفتاة مخل بالآداب العامة.
وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية ونجحت من تحديد هوية الشاب والفتاة، وصدرت بيانات أمنية تؤكد القبض عليهما.
شاب يتحرش بفتاة

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، تمكنها من القبض على مواطن ظهـر فـي محتـوى مرئـي عبـر مواقع التواصـل الاجتماعـي يتحرش بفتـاة.
وجـرى إيقافـه واتخـاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابـة العامة.
فيديو مخل لفتاة
على الجانب الآخر وفي نفس السياق، ضبطت شرطة محافظة "أبو عريش" بمنطقة جازان امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
 

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