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نشوى مصطفى تتصدر تويتر بعد أنباء وفاتها
نشوى مصطفى تتصدر تويتر بعد أنباء وفاتها
السبت، 07-11-2020
06:14 ص
أحمد عادل شعبان
تصدرت الفنانة نشوى مصطفى تريند تويتر بعد أنباء وفاتها إثر إصابتها بفيروس
كورونا
.
ونفت نقابة المهن التمثيلية ما تردد عن وفاة نشوى مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح وأن حالتها الصحية مستقرة.
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كورونا
نشوي مصطفي
وفاة نشوى مصطفى
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