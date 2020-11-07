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نشوى مصطفى تتصدر تويتر بعد أنباء وفاتها

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى تتصدر تويتر بعد أنباء وفاتها
 
السبت، 07-11-2020 06:14 ص أحمد عادل شعبان
تصدرت الفنانة نشوى مصطفى تريند تويتر بعد أنباء وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونفت نقابة المهن التمثيلية ما تردد عن وفاة نشوى مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح وأن حالتها الصحية مستقرة.
 

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