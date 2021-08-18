نزار الفارس يُجبر ملكة جمال على إزالة مكياجها على الهواء.. شاهد كيف أصبحت؟
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Native
الأربعاء، 18-08-202112:21 م
وضع
الإعلامي العراقي الشهير نزار الفارس، ملكة جمال آسيا في موقف محرج، بعدما فاجأها
بطلب إزالة مكياجها في لقاء على الهواء، ليتأكد الجمهور من جمالها.
وفي
اللقاء تفاجأت ملكة جمال آسيا شنيار أحمد الشهيرة بإسم "يارجان"، بطلب نزار
الفارس خلال إستضافتها في برنامجه "مع الفارس" على قناة الرشيد
الفضائية، حيث طلب الفارس من يارجان القيام بإزالة المكياج عن وجهها، لتثبت
للجمهور بأن الجمال الذي تمتلكه طبيعي ولا يعتمد على مساحيق التجميل، فما كان من
يارجان إلا أن قامت بإزالة المكياج وتابعت تصوير الحلقة.
وأكدت يارجان خلال حديثها أن المكياج لا يخلق شكلاً جديداً،
وقالت :"المكياج يبرز الجمال، واللي مو جميلة، مع أنه لا يوجد فتاة ليست
جميلة، إلا أن المكياج لا يخلق شكلاً جديداً".