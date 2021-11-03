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نداء عاجل من السفارة المصرية في إثيوبيا

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السفارة المصرية في إثيوبيا
Native
الأربعاء، 03-11-2021 03:23 م

أهابت السفارة المصرية لدى إثيوبيا بأعضاء الجالية المصرية في البلاد اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة.
ونشرت السفارة بيانًا عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قالت فيه "تهدي سفارة جمهورية مصر العربية لدي أديس أبابا أطيب تحياتها للجالية المصرية الكريمة في إثيوبيا؛
وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس 2 نوفمبر الجاري، تهيب السفارة المصرية بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وضرورة الالتزام بالاجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات، فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلي المناطق النائية؛ وفي حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي: +251944342108. وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية لدي اديس ابابا هذه الفرصة لتعرب للجالية المصرية في إثيوبيا عن خالص الاحترام والتقدير".
وكانت قد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا جديدًا تدعو فيه رعاياها بإثيوبيا لمغادرة البلاد وسط تردي الوضع الأمني نتيجة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجبهة تحرير إقليم تيجراي.

 

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