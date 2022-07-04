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نداء شرارة تُجيب وتحسم الجدل.. الحجاب أم الفن؟

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نداء شرارة
Native
Teads
الإثنين، 04-07-2022 12:36 م


ردت لفنانة الأردنية نداء شرارة، على سؤال يردده البعض حول نيتها اعتزال الفن من أجل الحجاب.
وقالت "شرارة" خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات، إن التخلي عن الحجاب وترك الفن هما سؤالان دائمًا ما يتم توجيههما إليها طمعًا في الترند.

وأكدت الفنانة، أنها على استعداد أن تترك الفن، ولكنها لن تتخلى عن حجابها مهما حدث، مشيرة إلى أن الفن مرحلة بالنسبة لها، لابد أن يأتي عليه يوم وينتهي، أما الحجاب فقد وضعها في مكانة متفردة عن غيرها.

وكشفت سبب تفكيرها في الابتعاد عن الفن، موضحة أنها نشأت بطريقة شفافة وحقيقية، ولكنها اصطدمت بطبيعة الوسط الفني التي تحمل في بعض منها التكلف والنفاق، 70% ممن تعاملت معهم في الوسط كانوا كذلك، بحسب وصفها.

وأوضحت أنها ترفض الغناء في أماكن السهر والمطاعم والمقاهي، وتفضل اقتصار الغناء على المسارح فقط، بالاتفاق مع شركة الإنتاج التي تتعامل معها.

وقالت المطربة الأردنية  مؤخرًا إنها ترفض الزواج من أي شخص من الوسط الفني، معللة أنه سيكون مشغولًا وكذلك هي، ولا بد "حد يشيل عن التاني".
 

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