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نجل يوسف القرضاوي يكتفي بنعي والده بـ كلمتين فقط

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يوسف القرضاوي
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الإثنين، 26-09-2022 04:57 م نسمه عبد الوهاب
اكتفى عبدالرحمن، نجل الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي بعبارة "ترجّل الفارس"، وذلك بأول تغريدة له عقب الإعلان عن وفاة والده، الاثنين.

ويوسف القرضاوي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين وكان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج ضمن قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وكان القرضاوي قد أكد في تصريحات سابقة أنه "لا ينتسب لأحد بل للإسلام وحده،" على حد تعبيره، حيث نشر مقطع فيديو بتويتر العام 2017 قال فيه: "أنا لا أنتسب لأحد إلا للإسلام وحده.. إلى القرآن والسنة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين)".

وقال الاتحاد في بيان نعي القرضاوي: "فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب.. اللهم آمين".
 

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