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وفاة يوسف القرضاوي في قطر

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يوسف القرضاوي
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الإثنين، 26-09-2022 12:45 م

أعلن الحساب الرسمي للداعية المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وفاةه رسميًا، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 96 عاما.

وقال الحساب في نعيه للشيخ الراحل :" انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين".
والقرضاوي من مواليد سبتمبر 1926 بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
 

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