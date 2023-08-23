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نجاة نجل منى عبدالغني من الغرق.. والأخيرة تسجد لله شكرًا

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منى عبدالغني ونجلها
الأربعاء، 23-08-2023 10:26 ص


كشفت الإعلامية منى عبدالغني مقدمة برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" تفاصيل نجاة نجلها من الغرق.

وقالت عبدالغني خلال برنامجها، إنها أنها كانت على الهواء مباشرة وانتهت من العمل، وعقب مغادرتها غرفة العمل اتصل بها نجلها وأخبرها بنجاته من الغرق حيث سحبه تيار المياه إلى الأسفل وغمرت المياه رأسه، لافتة أنها لم تفكر في شئ سوى السجود لله تعالى.

وأوضحت أن أسباب ذكرها للواقعة على الهواء مباشرة لتحذير وتنبيه الأسر وأولياء الأمور من هذا الأمر، مستدركة: "كان مطمن قلبي إنه هو اللي بيكلمني وقعدت أقول الحمدلله يارب ونقول الحمدلله لما نبص للمصيبة اللي نجانا الله منها".

وتابعت: "نذكر هنا كلام سيدنا عمر بأن لا يصيبنا الله في ديننا وربنا ألهمني الصبر في ديني وقولت الحمدلله وقتها".

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