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نبيلة مكرم تبرر جريمة قتل ابنها اثنين من أصدقائه: سمع أصواتًا تأمره بقتلهما

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نبيلة مكرم
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الإثنين، 30-01-2023 01:21 ص نسمه عبد الوهاب

 بررت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، ارتكاب ابنها جريمة قتل اثنين من أصدقائه في أميركا بأنه مريض نفسي

وقالت إنه كان يعاني من مرض نفسي، وقرر وقف الحصول على الأدوية لإيمانه بإمكانية التغلب على المرض بنفسه. مضيفة أنه ارتكب الجريمة بعدما سمع أصواتا غريبة أمرته بقتل زميليه
وتابعت: "بعد ارتكابه الجريمة كان يجلس بين زميليه الضحيتين فاقدا للإرادة والإدراك وارتكب الجريمة دون أن يدري ماذا يفعل".
وفي السياق نفسه ذكرت وسائل الإعلام إن هناك معلومات تؤكد أن المحامين تقدموا بمستندات لمحكمة الدفاع الأميركية، تشير إلى أن نجل الوزيرة السابقة يعاني من مرض الفصام، وأنهم سيطالبون بعرضه على الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا.
 

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