"ناسا" تخفي "رسالة سرية" على المركبة المرسلة إلى المريخ

الخميس، 25-02-2021
10:26 ص
فتحي مجدي
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا
" عن مقاطع فيديو جديدة لمركبة الفضاء "بيرسيفرانس
"، لعملية هبوطها على سطح المريخ
، فيما لاحظ المتابعون وجود رسالة خفية في مظلتها.
وخلال المقطع، الذي تمت مشاركته يوم الاثنين، 22 فبراير، لم يستغرق محققو الإنترنت وقتًا طويلاً حتى اكتشفوا وجود "رمز سري" في المظلة.
وأخبر ألين تشين، رئيس قسم الدخول والهبوط للمهمة، عشاق ناسا
: "في بعض الأحيان نترك رسائل في عملنا للآخرين ليجدوها لهذا الغرض، لذلك ندعوكم جميعًا لتجربتها".
وسرعان ما توصل الخبراء في "كود الكمبيوتر" ما توصلوا إلى الرسالة المرفقة بالمظلة، إذ أخفى علماء "ناسا
" بمهارة شعارها "تجرؤ على الأشياء الجبارة" في عملية التصميم، حيث تمثل الخطوط الخارجية مجموعة متنوعة من الأرقام التي تبين أنها إحداثيات خاصة.
والإحداثيات هي لمكاتب مختبر الدفع النفاث في باسادينا ، كاليفورنيا: 34 ° 11'58 "شمالاً 118 ° 10'31" غربًا".
وغرد كبير المهندسين، آدم ستلتزنر عن الرسالة يوم الإثنين، قائلاً: "يبدو أن الإنترنت اخترق الكود في حوالي 6 ساعات!".
لكن الكثير من الأشخاص على "تويتر" اعترفوا بأن الدعابة الذهنية جعلتهم في حيرة من أمرهم.
وعلق أحدهم: "لقد تعرفت عليه كشيء ما، لكنني اعتقدت أنه أمر بالغ الأهمية أخبرهم عن كيفية فتح المظلة أو شيء من هذا القبيل".
واعترف آخر: "لم يخطر ببالي أبدًا وجود رمز في تلك المظلة!"، ومازح آخر: "هل هذه بيضة عيد الفصح قبل عيد الفصح؟". وقال مشاهد رابع ساخرًا: "هذا هو الشعار الرسمي لعلم المريخ
، أليس كذلك؟".
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/nasa-hides-secret-message-mars-23559887
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NASA hides secret message on Mars Perseverance rover parachute
dailystar.co.uk