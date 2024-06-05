تعرض وزير النقل الفريق كامل الوزير لهجوم عنيف
في مجلس النواب بعد مطالبته بالموافقة على التسهيلات الإئتمانية بين مصر وإسبانيا
للحصول على قرض لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة من تالجو بـ200 مليون يورو.
قرض بالدولار
ورفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة
الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة، اتفاقية القرض. وقال: " أبناء الشعب
المصري اللي بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، والدولة ستسدد القرض بالدولار، وماحدش
يقولي إن الفائدة نصف في المائة متناقصة".
وواصل: "الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن
زاد سعر الصرف فيها 200%"، وتابع: "المشكلة في سداد القرض بالدولار".
وأضاف النائب: "الهيئة القومية للسكك
الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار بخلاف
قرض اليوم".
وأضاف إمام موجها حديثه لوزير النقل: "رقم
مفزع ما حصلتش هذه الاستدانة من قبل، والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها،
ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم".