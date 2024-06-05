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نائب يهاجم كامل الوزير بعنف: "ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم"

مم
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الأربعاء، 05-06-2024 10:20 ص

 

تعرض وزير النقل الفريق كامل الوزير لهجوم عنيف في مجلس النواب بعد مطالبته بالموافقة على التسهيلات الإئتمانية بين مصر وإسبانيا للحصول على قرض لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة من تالجو بـ200 مليون يورو.

قرض بالدولار

ورفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة، اتفاقية القرض. وقال: " أبناء الشعب المصري اللي بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، والدولة ستسدد القرض بالدولار، وماحدش يقولي إن الفائدة نصف في المائة متناقصة".

وواصل: "الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%"، وتابع: "المشكلة في سداد القرض بالدولار".

وأضاف النائب: "الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار بخلاف قرض اليوم".

وأضاف إمام موجها حديثه لوزير النقل: "رقم مفزع ما حصلتش هذه الاستدانة من قبل، والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها، ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم".

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