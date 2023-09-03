الأحد 03 سبتمبر 2023
توقيت مصر 19:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعدما تجاوز 41 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟

محمد أنور يكشف أغرب وظيفة عمل بها: احتضان رجل طوال اليوم

صور صادمة.. نجمة "ذا فويس كيدز" في حفل زفافها

أغرب جريمة بدولة عربية.. توجيه تهمة القتل العمد والضحية على قيد الحياة

تهز الزمالك.. يقتل والده ثم يسجد شكرًا لله في الشارع

مقتل شاب مصري في لبنان بطريقة بشعة

فتاة سعودية تسأل والدها عن سبب زواجه من مغربية.. ويفاجئها بالرد (فيديو)

الهندية راخي ساوانت تنهار بالبكاء أمام الكعبة بعد اعتناق الإسلام

حتحوت يكشف تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

موقف غريب.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني (فيديو)

Capture
تامر حسني والعسيلي
الأحد، 03-09-2023 01:51 ص

ظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو، من أحد حفلاته الأخيرة، حيث حدث موقف عفوي بينه وبين الفنان محمود العسيلي.

 

وظهر تامر حسني في الفيديو، وهو يغني أغنية “أنا مش هتغير”؛ ليفاجئه محمود العسيلي ويقبل يده في لقطة عفوية.

ومن جانبه، علق نجم الجيل تامر حسني عن علاقته مع محمود العسيلي قائلا" “كنا في مدرسة واحده وتربطنا صداقة طفولة حقيقية وأنا على فكرة قبلت رأسه بعدها”.

 

شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

أذاعت فضائية “العربية”، لقطات عفوية للفنان تامر حسني، تظهر مفاجأة أعدها لأولاده في أول يوم دراسي لهم وعلق على الفيديو "عقبال أول يوم جامعة".

 

لدى تامر حسني 3 أطفال من طليقته بسمة بوسيل يظهر معهم من آن لآخر عبر مقاطع فيديو.

 

شاركت بسمة بوسيل جمهورها، فيديو لتامر حسني مع أبنائه، في أول يوم مدرسة أثناء استقباله لهم  بعد اليوم الدراسي.

 

وظهر في الفيديو تامر حسني وهو يداعب أبناءه ويصطحبهم معه عقب انتهاء اليوم الدراسي.

 

وكرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة  Starscrapers awards.

 

وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم، وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".

 

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا ليها طعم تاني وسط الزملاء الكرام".

 

وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".

إقرأ ايضا

173-190604-shaima-saif-attacks-modesty_700x400

"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟

30164-محمد-انور

محمد أنور يكشف أغرب وظيفة عمل بها: احتضان رجل طوال اليوم

173-001804-wedding-noor-moon-the-voice-kids_700x400

صور صادمة.. نجمة "ذا فويس كيدز" في حفل زفافها

أخبار متعلقة

IMG-20230829-WA0013

شاهد.. بسمة بوسيل ترافق أطفالها في أول يوم دراسي وتامر حسني يفاجئهم