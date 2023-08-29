شاهد.. بسمة بوسيل ترافق أطفالها في أول يوم دراسي وتامر حسني يفاجئهم

الثلاثاء، 29-08-2023
01:09 م
نشرت بسمة بوسيل
مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي ترافق أطفالها أمايا وآدم وتاليا لمدرستهم في بداية عامهم الدراسي.
وأوضح الفيديو قيام "بسمة" بمرافقة أولادها لإحدى المدارس الدولية في القاهرة، ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين قائلين: "الأم هي من تضحي، الله يحفظهم ليها، حبايب قلبي ربنا يوفقهم".
كما نشرت "بسمة" فيديو آخر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها على "انستجرام" وأظهرت خلاله مفاجأة والدهم الفنان تامر حسني
والذي ظهر بملعب كرة القدم الخاص بالمدرسة، لتقوم "أمايا" بالركض نحوه فور رؤيتها له واحتضنها.
وقامت "بسمة بوسيل
" مؤخراً بالرد على طليقها الفنان تامر حسني
وذلك بعدما سأله متابعوه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط كلمات أغانيه الأخيرة بطليقته بسمة بوسيل
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وعلق تامر قائلاً "أولاً مش أنا اللي ممكن أعمل كده ورغم الظروف الحالية، مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جداً دلوقتي ولو طلبت عينيا مش هتأخر".
لترد عليه "بسمة": "يا تيمو أنت كمان عندي زي ما أنا عندك ربنا يوفقك في شغلك".
وأعلنت بسمة بوسيل
عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني
يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح تامر حسني
عقب انفصاله عن بسمة بوسيل
أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره.