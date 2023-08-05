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موعد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات .. تفاصيل

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مزاد سيارات
السبت، 05-08-2023 02:01 م نسمه عبد الوهاب
أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس ، تابعة لجمارك مطار القاهرة.
ويضم مزاد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس التابع لجمارك مطار القاهرة فورد موستانج، مازدا 323، مرسيدس 230 إي، بيجو 605، بي إم دبليو كوبيه، مرسيدس Clk320، باجيرو من ميتسوبيشي، جيب جراند شيروكي ، تويوتا لاند كروزر، كيا شوما، بيجو 504، نيسان بيك أب، إيسوزو بيك آب، ميتسوبيشي لانسر، إيسوزو بيك أب، جيب جراند شيروكي، بورش كابين ، لاند روفر ديسكفري، تويوتا راف 4، هيونداي إلنترا، بي ام دبليو 523 

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