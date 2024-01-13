مواعيد مباريات اليوم السبت 13-1-2024 والقنوات الناقلة

السبت، 13-01-2024
11:34 ص
نسمه عبد الوهاب
يشهد اليوم السبت الموافق 13-1- 2024، العديد من المواجهات الهامة والمرتقبة، على مستوى كأس أمم إفريقيا
2023، وكأس آسيا، بالإضافة إلى مباريات قوية بالدوريات الأوروبية الكبرى.
وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم السبت، بمواجهة كوت ديفوار البلد المستضيف لنظيره غينيا بيساو، على ملعب "الحسن واتارا".
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا
اليوم
كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".
مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم
أستراليا ضد الهند، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي " Alkass EXTRA One HD، SSC1 HD".
الصين ضد طاجيكستان، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".
أوزبكستان ضد سوريا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
تشيلسي ضد فولهام، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي، في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
لاس بالماس ضد فياريال، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".
ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".
أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".
ريال بتيس ضد غرناطة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
نابولي ضد ساليرنيتانا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".
جنوى ضد تورينو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".
هيلاس فيرونا ضد إمبولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".
مونزا ضد إنتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
موناكو ضد ستاد ريمس، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".
ستاد رين ضد ستاد نيس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".