من هي دينا ضياء بهجت حبيبة عمرو دياب الجديدة؟

الثلاثاء، 15-06-2021
11:26 ص
دخل المطرب عمرو دياب
في قصة حب
جديدة، بعد أن انفصل عن
الفنانة دينا الشربيني، وهذه المرة يعيش قصة الحب مع إحدى المصورات في مجلة عالمية
شهيرة في نسختها العربية.
ويبدو أن الهضبة قد مر سريعا من أزمة تركه لدينا الشربيني،
ليكون على موعد مع دينا أخرى وهي دينا ضياء بهجت
إحدى المصورات في مجلة فوج الشهيرة والتى كانت تعيش في إسبانيا وأصبحت ترافقه في جميع
رحلاته .
وتعود بداية علاقة الحب إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل
الهضبة مع دينا ، لتبدا قصة حب
جديدة للهضبة .
وقبل ذلك تأكد المقربون من الهضبة أن علاقتة بدينا الشربيني
قد انتهت تماما ، خاصة وأن عمرو دياب
رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي والتي
تواجدت خلالها دينا وتوسط أصدقائها لعودتهما ، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع
نهائيا .
وينوي عمرو دياب
اصطحابها معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم
بإحياء حفل غنائي هناك.
وأعلن النجم عمرو دياب
، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى
"إنستجرام"، نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 يونيو الجاري في
المملكة العربية السعودية، ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل عبر وعلق عليها قائلاً:
"حفلة عمرو دياب
في "جدة يوم الجمعة "Sold out".
ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا
أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب"
و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"،
بجانب عدد من أغنياته القديمة.