من هي الفنانة فرح الديباني التي كرمها الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب

الأحد، 06-06-2021
09:52 م
محمد فضل
قالت الفنانة المصرية فرح الديباني
، إنها جاءت لهذا المعهد الذي يتحدث عن تاريخ مصر في الغناء، وخاصة الستات، موضحة أنهم طلبوا منها الحضور للمعهد للغناء وسط هذه الأسماء الكبير من فنانات مصر.
وأضافت "الديباني"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي من داخل المعهد العربي بباريس المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد ، أن بعض هؤلاء الفنانات كانوا مثل أعلى لها مثل أسمهان وداليدا وفيروز وأم كلثوم، مشيرة إلى أن أغنية ليالي الأنس في فينا، للفنانة أسمهان من أكثر الأغاني المحببة لها.
وتابعت، أن بدايتها كانت في الإسكندرية كانت بالغناء في مدرستها الألمانية وكانت تغني فسمع صوتها معلمها وطلب منها الغناء في الأوبرا، موضحة أنها بدأت تشارك في مسابقات للغناء بالألماني، وبعدها قررت احتراف الغناء، وبعد حصولها على ماجيستير هندسة معمارية في برلين، التحقت بفرقة مغنيين الأوبرا الصاعدين بأوبرا باريس، من بين 4 فنانين انضموا لها، ومنذ 2016 وحتى 2019 كانت بفرقة اوبرا باريس فعليًا، وغنت من خلالها في العديد من الدول على مستوى العالم، وحصلت على تكريم
من أوبرا باريس عام 2019، وبعدها أصبحت أكثر من جهة تعلم أخبار عن المصرية التي تغني بأوبرا باريس.
وبعدها تم تكريم
ها من الرئيس عبد الفتاح السيسي
.
ونوهت، بأن الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة هي التي تواصلت معها في البداية وطلبت منها الحضور لمؤتمر الشباب
للتكريم
من الرئيس، موضحة أنها حصلت على جائزة حسن كامي، وتكريم
من جامعة النيل، وتكريم
من سفير مصر السابق، منوهة بأنه خلال أزمة كورونا حرصت على تنظيم حفلات أوبرا أونلاين، واكتشفت أن هناك فئات كثيرة من الشباب يهتموا بأغاني الأوبرا.