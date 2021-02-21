الأحد 21 فبراير 2021
توقيت مصر 10:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منع تامر أمين من مزاولة المهنة وتحديد جلسة محاكمته

بعد طلاقها.. أميرة الناصر تخلع الحجاب وتكشف السبب الصادم (فيديو)

أول ظهور لـ ترامب و ميلانيا بعد أنباء انفصالهما

موقف غير متوقع من كلوب تجاه محمد صلاح

رغد صدام تكشف عن مكان اختبائهم وقت إعدام صدام حسين

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد أغرب ما فعله شيعة العراق بعد نصب«كعبة» في كربلاء

إبراهيم عيسى يتطاول على أحد صحابة الرسول (ص)

مقتل المدربة السعودية الشهيرة رفعة اليامي على يد عائلتها (تفاصيل)

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بصورته مع "بن سلمان": أغلى تكريم بحياتي

ADS
 

منع تامر أمين من مزاولة المهنة وتحديد جلسة محاكمته

2019_8_26_0_43_35_801
تامر أمين
 
الأحد، 21-02-2021 09:44 ص المصريون

سحبت نقابة الإعلاميين تصريح مزاولة المهنة من الإعلامي تامر أمين، بعد الاتهامات التي وّجهت إليه بالإساءة إلى أهالي وسيدات الصعيد ، إثر تصريحاته في برنامجه عبر قناة "النهار".
وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه تم التحقيق مع تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد.
وتابع سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين، ولن يقدم أي برامج في الفترة الحالية.
وأكد نقيب الإعلاميين، أن تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة، موضحا أن إجابات تامر أمين خلال التحقيق لم ترتق إلى دفوعات قانونية، لذلك تم إصدار قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة ضده، مؤكدا أن تصريحات تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي.
واختتم نقيب الإعلاميين، بأنه سيتم إرسال إخطار إلى قناة "النهار" في التاسعة من صباح الغد بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين.
فيما حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة تامر، بتهمة سب وقذف أهل الصعيد والريف.
 

إقرأ ايضا

WhatsApp-Image-2020-01-27-at-4.32.08-AM

أميرة الناصر تخلع الحجاب في السعودية: «كان ظالمني»

Capture

بعد طلاقها.. أميرة الناصر تخلع الحجاب وتكشف السبب الصادم (فيديو)

فنانة

تعليق ناري من فنانة مصرية بعد إعلان زوجها الفنان تطليقها أمام الجميع

أخبار متعلقة

أمير مرتضى

أمير مرتضى لتامر أمين: "أيه لازمتك أصلًا عشان تغلط في الصعايدة؟"

مصطفى بكري

مصطفى بكري يهاجم تامر أمين.. ويطالبه بمالم يتوقعه

ggggggosaa

زوجة إعلامي شهير ترفع ضده دعوى قضائية بعد أيام من وفاته..والسبب!

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

Capture

نزار الفارس يتوعد بفضح رانيا يوسف وينشر فيديو صادم

200

تامر أمين: «هذا اليوم أسود أيام حياتي»