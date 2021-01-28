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تامر أمين: «هذا اليوم أسود أيام حياتي»

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تامر أمين
 
الخميس، 28-01-2021 08:46 م المصريون

عبر الإعلامي تامر أمين، عن غضبه من ذكرى هذا اليوم 28 يناير عام 2011، مؤكدًا أنه يعتبره من أسود الأيام فى حياته، وأسود يوم عاشته مصر، حسب قوله.
وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر  النهار" المذاع على قناة النهار، أن هذا اليوم من 2011 كان كابوسا بسبب التخريب، والتهديد، والانفلات الأمني.
ولفت إلى أن بناته فى هذا التوقيت كن أطفالا، وعشن طفولتهن فى خوف ورعب، بسبب أحداث 2011، منفعلا : " الجميع فى هذا التوقيت كان يخاف من الخروج فى الشارع".
وأشار إلى أنه يتمنى حذف يوم 28 يناير 2011، أو ما يسمى جمعة الغضب، موضحًا أن هذا اليوم لا يوجد شيء فيه يعجب سوي صلاة الجمعة فقط وباقى اليوم كان صعبا"، لما شهده من اقتحام اقسام الشرطة وسرقة الأسلحة، واقتحام السجون وتهريب المساجين وبعد ذلك توصيلهم لـ غزة، وبث حالة رعب كاملة، انفلات أمني، وضرب عشوائي لـ المتواجدين فى ميدان التحرير".
 

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