ممرضة من دمياط تكتشف 2 مليون جنيه زيادة على راتبها الشهري: عمري مقبل الحرام

السبت، 04-03-2023
02:44 ص
نسمه عبد الوهاب
أولادي أهم من كنوز الدنيا هم ثروتي» بتلك الكلمات بدأت «ياسمين عبدالمحسن جمعة»، ممرضة دمياط
، حديثها عما حدث لها عندما وجدت مليوني جنيه داخل حسابها أثناء صرف راتبها الشهري من ماكينة الصراف الآلي، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة من الذهول عندما رأت رقم المبلغ المالي بحسابها
وتابعت ممرضة دمياط
حديثها مع «الوطن»: «مكنتش مستوعبة رقم الفلوس اللي ظهر قدامي لدرجة إني معرفتش أقراه»، مشيرة إلى أنها لديها 3 أطفال تحرص على تربيتهم على المال الحلال
وروت ممرضة دمياط
أن نجلها الأكبر في كلية الهندسة والآخرين في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي، مضيفة: «أول ما شفت الفلوس مترددتش واتصلت بالمحامي الخاص بي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأموال»