مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع جواز سفر الرئيس السادات

السبت، 25-02-2023
04:52 م
نسمه عبد الوهاب
قالت مكتبة الإسكندرية
إنها تابعت ما أثير في الصحافة المصرية والعالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول بيع جواز سفر
دبلوماسي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 22 فبراير 2023
وأكدت مكتبة الإسكندرية
أنها لم تستلم نهائياً أي جوازات سفر سواء عادية أو دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من السيدة جيهان السادات، قرينته، إلي مكتبة الإسكندرية
، وأن المقتنيات التي تم استلامها من السيدة الراحلة جيهان السادات محفوظة بمكتبة الإسكندرية
حفظاً مخزنياً ومتحفياً تحت قواعد حفظ وضبط بيئي صارمة