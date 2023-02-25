السبت 25 فبراير 2023
توقيت مصر 17:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مجلس الوزراء: لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع جواز سفر الرئيس السادات

عاجل....البحوث الفلكية تؤكد: مصر ليست ضمن حزام الزلازل

عاجل قرار من تعليم الجيزة بشأن الامتحانات الشهرية لطلاب أولى وثانية ثانوي عام

تعليق صادم من مرتضى منصور على حكم حبسه

زلزال جديد يهز وسط تركيا....تفاصيل

حكم نهائي بحبس مرتضى منصور.....في قضية سب الخطيب

تراجع كبير في أسعار الفراخ المحلية قريبا...تفاصيل

رسميا.. مارسيلو يعود إلى فلومينينسي بعد 16 عاما

ADS
 

مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع جواز سفر الرئيس السادات

4c1d35fe-6dfd-4685-8c5c-43921373ee6a
مكتبة الإسكندرية
Native
Teads
السبت، 25-02-2023 04:52 م نسمه عبد الوهاب
قالت مكتبة الإسكندرية إنها تابعت ما أثير في الصحافة المصرية والعالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول بيع جواز سفر دبلوماسي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 22 فبراير 2023

وأكدت مكتبة الإسكندرية أنها لم تستلم نهائياً أي جوازات سفر سواء عادية أو دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من السيدة جيهان السادات، قرينته، إلي مكتبة الإسكندرية، وأن المقتنيات التي تم استلامها من السيدة الراحلة جيهان السادات محفوظة بمكتبة الإسكندرية حفظاً مخزنياً ومتحفياً تحت قواعد حفظ وضبط بيئي صارمة








 

إقرأ ايضا

download (3)

مجلس الوزراء: لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

ab8e583d-5570-46d1-bea5-e0abe6b80572

عاجل....البحوث الفلكية تؤكد: مصر ليست ضمن حزام الزلازل

aaead39e-4760-4d72-8010-2d4655ac0ea9

عاجل قرار من تعليم الجيزة بشأن الامتحانات الشهرية لطلاب أولى وثانية ثانوي عام