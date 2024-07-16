مقدمة حفل تخرج بجامعة جنوب الوادي تهين طالبة أمام الجميع.. شاهد ما حدث





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمقدمة حفلات، وضعت طالبة في موقف محرج بعدما طلبت منها الصعود إلى المسرح ورفضت تقديمها أثناء حفل التخرج بجامعة جنوب الوادي.

وأظهر الفيديو مقدمة الحفل وهي تطلب من الطالبة الصعود إلى المسرح، وقالت لها أمام الحضور: "في مشكلة حصلت من بنت هنا وهي اعتذرتلي، ممكن تيجي هنا".

وعندما صعدت الطالبة على المسرح، فاجأتها مقدمة الحفل بقولها: "أنا ميشرفنيش إني أقدمك".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل، وانتقد مغردون تصرف مقدمة الحفل واعتبروه إهانة وإحراجًا للطالبة.

وفي وقت لاحق، اعتذرت مقدمة الحفل للطالبة وأسرتها، وأشارت إلى أن ما فعلته كان رد عن ماصدر من الطالبة حيث شتمتها قبل بدء الحفل، فيما رفعت الطالبة دعوى قضائية ضد مقدمة الحفل.