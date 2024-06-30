فتاة تثير الغضب بوصلة رقص صادمة في حفل تخرجها من جامعة أسيوط





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبة وهي ترقص في حفل تخرجها على أغاني المهرجانات، وتعرضت لموجة من الانتقادات.

وأظهر الفيديو المتداول، الطالبة وهي ترتدي زي التخرج وترقص في حفل التخرج بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.

وردت الطالبة على الانتقادات التي تعرضت لها، موضحة أن ما فعلته طريقة للتعبير عن فرحتها بالتخرج في وجود عائلتها وأصدقائها.

وقالت: "أنا مش طالعة أبرر بس دي كانت حفلة تخرجي، وأنا طلعت رقصت عادي مفيهاش حاجة لافتة، ما فيه ناس بترقص في الفرح هل الفرح يفرق عن حفلة التخرج .