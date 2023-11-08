"مقتل طالب الرحاب" تعود مجددًا إلى الواجهة.. ماذا حدث؟





عادت قضية "مقتل طالب الرحاب" من جديد إلى الساحة، بعدما اتخذت المحكمة قرارًا جديدًا بشأن المتهمين.

وقبلت محكمة النقض الطعون التي تقدم بها المتهمون، الذين صدر بحقهما عقوبات الإعدام والمؤبد، والمشدد 10 و7 سنوات.

وحسب مصادر فإن جلسة نظر الطعن لم يتم تحديد موعدها حتى اللحظة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، أصدرت حكمًا في أبريل الماضي، بمعاقبة المتهم الرئيسي بقتل الطالب بسام أسامة، والد خطيبته "حبيبة" بالإعدام شنقًا، ومعاقبة "حبيبة" خطيبة الطالب المقتول بالسجن المؤبد، والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لمتهمين آخرين.

كان النائب العام المصري أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م" صاحب شركة، و"سيد.ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، ومجدي.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، في قتل بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلافًا نشب بين المتهم الأول والمجني عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، كما روى آخر كلمات القتيل قبل وفاته، قائلا: "هو أنا بعد ما كتفته والناس مشيت أنا فضلت أعاتبه وأقوله "شوفت يا كلب وصلتني لإيه، خسارة الـ6 آلاف جنيه اللي دفعتهم في تكتيفك، وإحنا في عرضهم، أنت فاكرني ضعيف، أديك شوفت الراجل الكبير عمل إيه، فقعد يقولي "أنا أسف يا عم شريف، وأنا بحبك والله".

كما كشفت المتهمة حبيبة آخر حديث بينها وبين المجني عليه قائلة: "أنا قعدت أعاتبه وأقوله ليه وصلتنا للي إحنا فيه دلوقتي، أنك تقول أنك كنت بتنام معايا، ورغم أن كان على بوقه بلاستر، صوته كان مفهومًا وقال لي مش هاجي جنبك تاني".