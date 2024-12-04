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مقتل إمام مسجد على يد شقيقه وزوجته بالشرقية لسبب صادم!

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الأربعاء، 04-12-2024 02:03 م

 

لقي إمام مسجد، بقرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، مصرعه على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات على الميراث.

 

ووفق مصدر، فإن الإمام ويدعى "رضا إ." (48 سنة) قتل بآلة حادة.

 

وأضاف المصدر أن قوات الأمن بالشرقية ألقت القبض على المتهم ويدعى "السيد إ."(54 عاما) وزوجته للتعدي على إمام المسجد بعد مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية حصل على قرار بتمكين على شقة سكنية من ضمن الميراث مما تسبب في غضب شقيقه الأكبر وزوجته، حيث تعديا على المجني عليه بآلة حادة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الإمام لمشرحة المستشفى واستعجلت الجهات المختصة تقرير الصفة التشريحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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