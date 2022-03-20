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مقترح مثير من متخصص سيخفض حالات الطلاق إلى 40%

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الأحد، 20-03-2022 11:48 ص

رأى إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن "حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60%، إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي تصريحات تلفزيونية، قال إبراهيم سليم موضحا: "قبل الإنترنت، كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة".
وأشار سليم إلى أن إدمان الإنترنت سبب رئيس في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات بحق أزواجهن وأسرهن، مؤكدا "وجود أسباب أخرى للطلاق، مثل تدخل الأهل".
 

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